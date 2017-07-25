Keçiören ve Mamak'ta drift yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören ve Mamak'taki iki ayrı olayda, yolu trafiğe kapatarak drift yapan ve havaya ateş açan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Topaca, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da bir düğün konvoyundaki kişilerin yolu trafiğe kapatarak drift yapması ve konvoyda bulunanların bazılarının havaya ateş açmasına ilişkin görsel ve yazılı medyada haberler yayınlanması üzerine, açıklama yapılması ihtiyacı doğduğunu söyledi.

Haberlere iki ayrı olayın konu olduğunu ifade eden Topaca, birinci olayda 22 Temmuz Cumartesi günü Keçiören Aktepe Mahallesi'nde bazı kişilerin yolu trafiğe kapatarak drift yaptığını aktardı. Topaca, "Olayın faili derhal yakalanmış, Trafik Kanununun çeşitli maddelerini ihlal etmekten bin 505 lira idari para cezası, 2 ay sürücü belgesine el konulması ve aracın trafikten men edilmesi kararları uygulanmıştır. Ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' fiilinden dolayı adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

İkinci olayın ise Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde yaşandığına işaret eden Topaca, şöyle konuştu:

"Bazı kişiler, yolda drift yapmış ve havaya ateş açmıştır. Olayın şüphelisi 5 şahıs derhal yakalanmış, beraberlerinde 2 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 1 bıçak, 34 dolu av fişeği ve 5 kuru sıkı kovanı ele geçirilmiştir. Şüphelilerden sürücüye Trafik Kanununun çeşitli maddelerini ihlalden 808 lira idari para cezası, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulması ve aracın trafikten men edilmesi kararları uygulanmıştır. Ayrıca, sürücü hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', ateş eden diğer 4 şüpheli hakkında da 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' fiillerinden dolayı adli soruşturma başlatılmıştır."

"Bu olaylara karşı etkili kontrol yapıyoruz"

Topaca, bu olaylara karşı duyarlı ve etkili bir kontrol yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

Toplumda tedirginlik oluşturmaması açısından sürücüleri uyarmak istediğini vurgulayan Topaca, "Başkalarını tedirgin edecek şekilde sürüş ve gösteri yapmak mümkün değildir. Sürücülerimiz, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü yanlış hareketten kaçınsınlar. Biz bu konunun takipçisiyiz. Bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.