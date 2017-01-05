Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Keçiören Metrosu hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro fiyatının 2.5 TL olduğunu 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım metro açılışında konuştu

Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmetin açılışını gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Ankara'nın üç metro hattının yapımının Büyükşehir Belediyesinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmesi yönünde bir talebin bulunduğunu anımsatan Yıldırım, "Ulaştırma Bakanlığının şehir içi raylı sistemiyle ilgili bir görevi yoktu. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bunları devraldık ve bunun için de kanun çıkardık. Ulaştırma Bakanlığının şehir içi raylı sistemleri yapabileceğine dair bir hüküm getirdik ve ondan sonra bu çalışmalar başladı. Şimdi de Keçiören hattını açıyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsettiklerini, hattın 9 durağı olduğunu, sinyal sisteminin, sefer aralıkları 1,5 dakika olacak şekilde dizayn edildiğini aktardı.

Keçiören Metrosu'nun gençler arasında önemli bir söyleme dönüştüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Gençler, 'Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin' diyor. Bundan doğrusu çok etkilendim ama gençler için de yeni bir tavsiyem var. Gençler, siz yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin, devam etsin ama Keçiören Metrosu bitti. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının yanı sıra çok sayıda kurumun katkısıyla Keçiören Metrosu'nun hizmete alındığını bildiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Yıldırım, "Muhalefete, bu hizmetlerin bir bir tamamlanıp hizmete girmesinden dolayı verdiğimiz rahatsızlık da var, onlara da teşekkür ediyorum. Yeter ki milletimiz mutlu olsun, Keçiören Metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız asla bitmeyecek." diye konuştu.

7 dakika aralığıyla hizmet verilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, törende yaptığı konuşmada, Ankara'da Keçiören metrosunun Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar gelip, Batıkent raylı sistemiyle entegre olmasının önemli olduğunu ancak Kızılay'a kadar kesintisiz hizmet etmesinin çok daha büyük önem teşkil ettiğini vurguladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde AKM'den Kızılay'a kadar olan 3,5 kilometrelik yerin ihalesini yaparak, iki sene içinde bitirip Keçörenlilerin, Kızılay'a kadar kesintisiz gitmesini sağlayacaklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Talimatlarımız çerçevesinde bu metro sisteminin, havalimanına kadar uzatılması vardı ki Kuyubaşı'ndan, havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kadar olan proje bitmek üzere. Bu yılın ilk yarısında ihalesine gidiyoruz. Talimatınızla metro hattının Çubuk'a kadar uzatılması projesini hazırlıyoruz. Onun da bu sene içinde projesini bitirip, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin devamı olarak ihalesine çıkıp, yapacağız."

Hizmete açılan Keçiören Metrosu, ilçenin trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak.

AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3’lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu’ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu’na aktarma sağlanacak. 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarıyla yapımına başladığı metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına 306 milyon 410 bin lira harcayarak inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011'de hattın yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devretmişti.

Toplam 9 istasyonu var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Keçiören-Tandoğan metro hattının, Ankara trafiğini rahatlatacağını, yeni trenlerin katılmasıyla sefer sayılarının artacağını kaydetti.

Keçiören metrosunun Kızılay hattına bağlanacağını anlatan Gökçek, Ankaray-Metro hatlarında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Keçiören metrosunun uzunluğu 9 bin 220 metre. Toplam 9 istasyonu var. İlk istasyonu Şehitler İstasyonu, son istasyonu AKM İstasyonu. İki istasyon arası süre yaklaşık 18 dakika. Şimdi üçlü setler halinde 6 sette, 7 dakikada bir sefer yapılacak. Önümüzdeki süreçte yeni trenler gelince sefer sayısı artırılacak. Tren sayıları tamamlanınca 2,5 dakikada bir sefer yapılacak. Her seferde bin 500 yolcu taşınacak. Dolayısıyla 1 saatte tek yönde 40 sefer yapılacak olup tek yönde 36 bin yolcu taşınabilecek." AA