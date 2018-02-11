KDK'ya başvuru sayısı yüzde 210 arttı

KDK, 2017 Yılı Yıllık Raporunu Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sundu.

Rapora göre, kurumla ilgili basında yer alan haber sayısı 2016 yılında bin 41 iken, 2017 yılında bu sayı 28 bin 845'e yükseldi, sonuçlanan dosya sayısı ise 4 bin 819'dan 14 bin 746'ya çıktı.

Dünya ombudsmanlarına Gazi Mecliste darbe girişiminin izleri gösterilerek hani darbe girişimi konusunda bilgilendirme yapıldı, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi.

Barcelona'da 3-4 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen "Göç ve Mülteciler Sempozyumuna" katılım sağlandı. 16-19 Mayıs 2017 tarihinde Güney Kore'de düzenlenen zirvede, Asya Ombudsmanlar Birliğine KDK'nın üyeliği kabul edildi.

Bakü 14. Uluslararası Ombudsmanlık Konferansında Azerbaycan ile KDK arasında işbirliği zaptı imzalandı. Yunanistan, Rusya ve Avusturya ombudsmanlık kurumlarına ziyaretler yapıldı.

KDK'ya 2013 yılından bugüne kadar toplam 41 bin 982 başvuru yapıldı.

Yıllara göre başvuru sayısı şöyle:

2013: 7 bin 638, 2014: 5 bin 639, 2015: 6 bin 55, 2016: 5 bin 519, 2017: 17 bin 131.

Buna göre, KDK'ya 2016 yılında 5 bin 519 olan başvuru sayısı, yapılan faaliyetlerin etkisiyle 2017 yılında yüzde 210 artışla 17 bin 131'e yükseldi.

En çok şikayet başvurusu; 4 bin 803 başvuru (yüzde 28) ile kamu personel rejimi, 4 bin 480 başvuru (yüzde 26) ile de eğitim-öğretim ile gençlik ve spor alanlarında yapıldı.

Daha sonra sırasıyla en çok başvuru; çalışma ve sosyal güvenlik, adalet, milli savunma, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, ekonomi, maliye ve vergi, orman, su çevre ve şehircilik, ulaştırma, basın ve iletişim, insan hakları ile mülkiyet hakkı alanlarında gerçekleştirildi.

2 bin 665 (yüzde 15) ile başvuru ile en çok şikayet edilen idare ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bu bakanlığı SGK, mahalli idareler, üniversite, ÖSYM, YÖK, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı takip etti.

En çok başvuru Marmara ile İç Anadolu bölgelerinden, en az başvuru ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapıldı.

En çok şikayet başvurusu yapılan illere bakıldığında ise İstanbul ve Ankara'nın ardından Şırnak'ın gelmesi dikkat çekti. Şırnak'ı İzmir, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Trabzon ile Kocaeli izledi.

2017 yılında toplam 18 bin 808 dosyadan 14 bin 746'sı sonuçlandırıldı.

"Dostane çözüm kararları" verildi

KDK, geçen yıl bazı dosyalarda "dostane çözüm kararları" verdi.

Bin 575 adet dosya "dostane çözüm kararı", 312 adet de gönderme kararı ile birlikte toplamda bin 887 adet başvuru çözüme kavuşturuldu.

Bazı örnek "dostane çözüm kararları" şöyle:

"Atatürk Üniversitesi öğrencilerine dostane çözüm kararıyla, bütünleme sınavı hakları geri verildi. LYS başvuru süresi uzatıldı. Diplomalardaki "uzaktan eğitim" ibaresi kaldırıldı. KPSS başvuru süresi uzatıldı. Astım hastası olan ve astım ilacı ile sınava giren öğrencinin sınavının geçerli kabul edilmesi sağlandı. Şiddete uğrayan kadının kimlik bilgileri ile diğer bilgilerinin değiştirilmesi sağlandı.

KDK'nın aldığı tavsiye kararlarına idarelerin uyum oranı 2013 yılında yüzde 20 iken, bu oran 2017'de yüzde 65'e çıktı.