  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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KCK'nın 'Türkiye mali alan sorumlusu' tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan, KCK'nın "Türkiye mali alan sorumlusu" Murat Yılmaz tutuklandı.

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KCKnın Türkiye mali alan sorumlusu tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında KCK'nın Türkiye mali alan sorumlusu Murat Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Yılmaz'ın "terör örgütü PKK/KCK'ya aktarılmak ve yapılanma tarafından örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere para toplamak, toplanan paraları örgüte aktarmak ve örgütün para trafiğini yönetmek"le suçlandığı öğrenildi.

Etiketler: kck, mali alan sorumlusu, tutuklama
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