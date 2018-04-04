Kazdağları'nın kuzugöbeği mantarı gramla satılıyor

İçerdiği vitamin ve minerallerle besleyici değeri yüksek olan, az çıktığı ve çok ilgi gördüğü için yüksek fiyattan satılan kuzugöbeği mantarında mart ayının sonlarına doğru açılan sezon sürüyor.

Anadolu'nun birçok yerinde şifa kaynağı olarak tüketilen kuzugöbeği mantarı, Kazdağları'nda birçok köylünün önemli geçim kaynakları arasında.

Kilosu 80 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor

Hava koşullarının uygun gitmesi dolayısıyla bu yıl biraz fazla yetişen bu mantar türünü Kazdağları ormanlarından toplayan köylüler, Edremit'te kurulan pazarlarda kilosunu 80 ile 100 lira arasında değişen fiyattan satıyor.

Mantarlar, pazarlarda 150-200 gramlık poşetler halinde satışa sunuluyor. 200 gramlık poşetler 16-20 lira arasında alıcı buluyor.

Hem lezzetli hem de faydası çok; kan yapıyor, zihni çalıştırıyor. Bu yüzden az bulunan kuzugöbeği mantarının fiyatı da yüksek.

Kaynak: AA