  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Eroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kazdağları'nda 4 noktada çıkan orman yangınının, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındığını ifade etti.

Eroğlu, soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

8 hektarlık alan zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Altınoluk Mahallesi'nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu mevkisinde 4 ayrı noktada yangın çıktığını söyledi.

İhbarı almalarından hemen sonra harekete geçtiklerini ve ilk müdahaleyi 6 dakika içinde helikopterle yaptıklarını belirten Kırcı, "Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer sevk edildi." dedi.

Yangının çok büyük alanda etkili olmadığını bildiren Kırcı, ancak 4 ayrı noktada çıkması ve rüzgarın işlerini zorlaştırdığını anlattı.

Kırcı, ekiplerin çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında 8 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Kırcı, şunları kaydetti:

"Yangında çok az ağaç zarar gördü. Yangın genel anlamda geniş çaplı örtü yangını şeklinde oldu. Ekiplerimizin hızlı ve gerekli noktalara yaptığı müdahalelerle yangının büyümesini önledik. Tabii arazi biraz engebeli ve rüzgarın yön değiştirmesi işimizi biraz zorlaştırdı. Şu an itibarıyla 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 arazözle soğutma çalışmaları devam ediyor."

Etiketler: orman yangını, kazdağları, Edremit, balıkesir
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