Kazdağları yanıyor!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Altınoluk Mahallesi'nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu mevkisinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktığını söyledi.

İhbarı almalarından hemen sonra harekete geçtiklerini ve ilk müdahaleyi 6 dakika içinde helikopterle yaptıklarını belirten Kırcı, "Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer ile sevk edildi. Çok büyük alanda etkili değil ancak 4 ayrı noktada olması ve rüzgar işi zorlaştırıyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor." dedi.