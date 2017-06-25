Kazdağları rampaları 5 dakikada aşılacak

Çanakkale-İzmir karayolunda Ayvacık-Küçükkuyu arasında bulunan ve yaklaşık 40 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden T1 ve T2 tünellerinin tamamlanmasının ardından 5 dakikada geçilecek.

Sürücülerin eğimli virajları nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran Kazdağları rampalarındaki ulaşımı rahatlatmak için yapımına 2016 sonunda başlanan T1 tüneli, gidiş ve geliş olmak üzere çift yönlü inşa edilecek.

Toplam uzunluğu 1,7 kilometre olacak tünellerdeki trafik akışı bölünmüş yol olarak sağlanacak.

Bölgede inşa edilecek 4 bin metre uzunluğundaki T2 tüneli ise Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi 3 bin 71 metre daha kısaltacak ve yolculuk süresini yarım saatten 10 dakikaya indirecek.

"2017'nin sonuna doğru tamamlanacak"

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Kazdağları rampalarının Türkiye'de herkes tarafından bilinen sıkıntılı bir ulaşım noktası olduğunu söyledi.

Şahin, bu bölgenin yaşanan kazalar ve olumsuzluklar ile adeta "nam" yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bölgemiz ve ülkemizde sürekli duble yollar ve otobanlar yapıldı ya da onarıldı ama bu bölge kalmıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız bu konuda çok kapsamlı bir çalışma başlattı. Çanakkale'den Ayvacık'a kadar 70 kilometrelik duble yol geldi. Buradan sonra da bizim körfez bağlantı yolu olarak tabir ettiğimiz bu yola ulaşıldı. Bakanlık yetkilileri arada kalan bu sıkıntılı noktayı da en güzel haliyle tünel sistemiyle geçmeyi uygun gördüler. Tünellerde çalışmalar sürüyor. 2017'nin sonuna doğru tamamlanacak 1,7 kilometre gidiş, 1,7 kilometre de dönüş olmak üzere ikiz bir tünel yapılıyor."

Bu tünelin, tamamlanmasının ardından bölgeye ikinci bir tünelin daha yapılacağını belirten Şahin, "O tünel (T2) de toplam 4 kilometre. Bu tünel de bittiği zaman, Hasanobası mevkisinden başlayacak tünel girişiyle Küçükkuyu beldesinden çıkacağız ve normalde 24 kilometre olan sıkıntılı bu ulaşım toplamda 5 dakikalık süreye inecek." dedi.

"Ulaşım son derece rahatlayacak"

Şahin, tünel projesinin tamamen çevreci bir proje olduğunu, tek bir ağacın bile kesilmeyeceğini, doğanın korunacak olmasından dolayı rahat olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Zira tünel yol olarak yüzeyden gidecek bir proje olsaydı antik kentler ve bazı çevre faktörlerini etkileyecekti. O konuda sıkıntılar olabilecekti. Ayrıca yine aynı güzergahta 73 bin değişik nitelikte ağaç kesilecekti yol için, o da ortadan kalkmış oldu. Tünel, yerin altından gidiyor, ağaçlarımız da kurtuldu ulaşım da son derece rahatlayacak."

"Boğaz köprüsü ve tüneller kaliteli bir ulaşım sağlayacak"

Şahin, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta atılan "1915 Çanakkale Köprüsü" ve söz konusu tünellerin tamamlanmasının ardından bölgenin kaliteli bir ulaşıma kavuşulacağını dile getirdi.

Bölge nüfusunun son yıllarda arttığını, buna bağlı olarak Çanakkale-İzmir karayolundaki hareketliliğin de paralel gelişme gösterdiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte ulaşımımız daha akıcı bir hale geliyor. Daha seri ve kaliteli bir ulaşıma kavuşacağız. Mevcut Kazdağları rampalarımızı bilen biliyor. Bölgede eğim çok fazla. Bir kamyonun arkasına takıldığınızda o aracı sollama yaparak geçmeniz çok zor. Kazalar meydana geliyor. Ayvacık Belediyesi olarak her gece tetikte uyuyoruz, kaza olursa anında müdahale edelim diye. Çünkü şartlar zor. Tabii bu rampadaki eğimden dolayı özellikle meyve ve sebze taşıyıcıları ne kadar önlem alırlarsa alsınlar şıraları da yola dökülüyor. Burada yağmur yağdığı zamanda kaymalar meydana geliyor. Kısacası çok sıkıntılı bir bölge, en kaliteli şekilde aşılıyor. Kısa sürede de tamamlanacak."