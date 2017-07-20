Kazada otomobil ikiye bölündü; otobüs tarlaya düştü

Çorum'un Alaca ilçesinde tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Alaca çevre yolundaki kavşakta, Musa Aşık'ın kullandığı 33 FT 860 plakalı tur otobüsüyle sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KRD 51 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil ikiye bölünürken kontrolden çıkan otobüs tarlaya düştü.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, otomobildeki Hüseyin, Gürsel ve Hatice Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 36 yolcudan 33'ü yaralandı.

Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 11'i, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Otobüstekilerin Karadeniz gezisinin ardından Adana'ya döndükleri öğrenildi.

Kırmızı ışık ihlali iddiası

Alaca Devlet Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan Nezih Dikeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz gezisinin ardından Adana'ya döndüklerini söyledi.

Yozgat'ta yemek molası verilmesinin planlandığını belirten Dikeç, "Ben otobüsün ön koltuğunda oturuyordum. Otobüs yavaş gidiyordu ancak otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçti. Kazanın ardından şoför kontrolü çok fazla kaybetmedi. Bir süre daha ilerledikten sonra tarlaya girdik." ifadesini kullandı.

Bu arada Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.