Kazada ölüme neden olan sürücü: Alkollüydüm, hiç yavaşlamadım

Kaza, 27 Şubat’ta Sivas yolunun 10’uncu kilometresinde meydana gelmişti.

Sürücüsü E.Y. olan 58 NN 971 otomobil ile 38 yaşındaki M.K.'nin kullandığı 38 BA 106 plakalı otomobil çarpışmıştı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki E.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sürücü M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K., mağdur A.S., D.S., M.E.S., ölen E.Y.’nin şikayetçi eşi H.Y. ve avukatlar katıldı.

"Alkollüydüm, hiç yavaşlamadım"

Tutuklu sanık M.K. mahkemede suçunu itiraf ederek, "Beyazşehir’den Kayseri merkeze gidiyordum. Işık yeşilden kırmızıya döndüğü sırada yetişirim diye yavaşlamadım, çarpıştık, çok pişmanım. Bir kişinin ölümüne sebep oldum. Alkollüydüm, hızım 100’dü, hiç yavaşlamadım" diye konuştu.

Kazada yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle duruşmaya gelen A.S. isimli mağdur ise, "Yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettik, daha sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü 5 Mart’ta hastanede açtım. Sol kolumu hissetmiyorum, sol bacağım ameliyatla kısaldı. Ameliyatlar devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Hayatını kaybeden E.Y.’nin şikayetçi eşi H.Y. de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti kusur durum için beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Kaynak: İHA