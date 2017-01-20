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Kaza yaptıktan sonra aracını yaktı

Bursa'da trafik kazası yapan alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını ateşe verdi.

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Kaza yaptıktan sonra aracını yaktı

Bursa'da trafik kazası yapan alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını ateşe verdi.

Ali K. idaresindeki 16 ADK 41 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolunun merkez Yıldırım ilçesi BursaRay Davutdede İstasyonu mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Özer'in kullandığı 16 CSG 47 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden Ali K, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadı ve aracının koltuklarından birinin kılıfını ateşe verdi.

Kısa sürede otomobili saran alevler, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ali K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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