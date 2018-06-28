Kaza yaptı, yedek parça için araç çaldı

Adana Sarıçam'da yaşayan Ali A., sabah kalktığında hafif ticari aracının yerinde olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu.

200 kamera görüntüsü izlendi

Polis olay yerine giderek bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

200 kamera görüntüsü izlendikten sonra aracı Abidin B. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Polis zanlıyı yakalayıp emniyete götürdü.

Yapılan çalışmada şüphelinin hafif ticari aracıyla kaza yaptığı, aracını tamir ettiremeyince aynı marka ve modeldeki Ali A.'ya ait aracı çaldığı belirlendi.

Polisler hafif ticari aracın da Yüreğin ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu saptadı. Buraya baskın yapan polis, iki araca da el koydu.

Abidin B. emniyette ifadesinin alınmasından sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHA