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Buradasınız : » » Kaza yaparak savrulan otomobil 7 araca çarparak durabildi

Kaza yaparak savrulan otomobil 7 araca çarparak durabildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, seyir halindeki bir araca çarpıp savrularak park halindeki 7 araca çarptı.

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Kaza yaparak savrulan otomobil 7 araca çarparak durabildi

Hüseyin Demir (30) idaresindeki 16 STM 35 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Hakan Akova yönetimindeki 16 RM 1923 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir'in aracı, yol kenarındaki park halinde bulunan 7 araca çarptı.

Kazada, Hakan Akova hafif, Demir'in aracındaki Aytaç Öner (39) ise ağır yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: bursa, kaza
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