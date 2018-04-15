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Buradasınız : » » Kaza yapan tırdan 66 bin 562 uyuşturucu hap çıktı

Kaza yapan tırdan 66 bin 562 uyuşturucu hap çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaza yapan bir tırda 66 bin 562 uyuşturucu hap ile 6 bin 400 dolar bulundu.

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Kaza yapan tırdan 66 bin 562 uyuşturucu hap çıktı

13 Nisan'da Ağrı'nın Somkaya Köyü bölgesinde, İran uyruklu sürücünün kullandığı İran plakalı tır yoldan çıkarak kaza yapmış, sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Kaza yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırın kupa kısmındaki şüpheli paketleri fark etti. Tırda, 66 bin 562 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden kaza yapan tırda narkotik köpeği ile yapılan arama neticesinde 66 bin 562 captagon hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin adli süreç devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, ağrı
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