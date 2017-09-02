  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Kastamonu'da bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Kastamonu'da bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Faik Yılmaz idaresindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolunun Sarıyonca köyü mevkisinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 UA 472 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü ile beraberindeki Kadir ve Necla Yılmaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Devrekani ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler: Kaza yapan otomobil, kaza
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