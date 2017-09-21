Kaza yapan araçtan 51 yabancı uyruklu çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan kamyonetin kasasındaki 51 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırıkhan-Kumlu yolundaki kontrol noktasında bulunan polisin "dur" ikazına uymayan, B.D. (25) idaresindeki kapalı kasa kamyonet bölgeden hızlıca uzaklaştı.
Kovalamacanın ardından araç, Feyzullah Kıyıklık Caddesi'nde duvara çarparak durdu.
Kamyonetin kasasında Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 51 Suriyeli bulunduğu belirlendi.
Araç sürücüsü B.D. gözaltına alındı.
Yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.