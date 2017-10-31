  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Kaza yapan araç metrobüs yoluna girdi

Merter'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birinin metrobüs yoluna girmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

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Kaza yapan araç metrobüs yoluna girdi

Merter'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birinin metrobüs yoluna girmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu Merter mevkisinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın ardından araçlardan biri metrobüs yoluna girdi. Araç, çelik bariyer üzerinde asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde ve trafikte bir süre aksama yaşandı.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri ve trafik normale döndü.

Bu arada, aşırı hız yaparak kazaya neden olduğu öne sürülen araçta bira şişeleri olduğu görüldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: merter, kaza
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