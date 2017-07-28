  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Kaza süsü verilen 20 yıl önceki cinayet aydınlatıldı

Manisa Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip, trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Yeğen'in cinayete kurban gittiğini tespit etti.

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Kaza süsü verilen 20 yıl önceki cinayet aydınlatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 20 yıl önce trafik kazası sonucu öldüğü sanılan Ali Yeğen'in darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşında yaşamını yitiren Yeğen'in 1997 yılında Alaşehir-Denizli Karayolu'ndaki Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucunda değil darbedilerek öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine, dosyanın zaman aşımına uğramasına az bir süre kala yeniden incelemeye alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan çalışmalar neticesinde, 'jilet Ali' lakaplı Ali Yeğen isimli şahsın darbedilmek suretiyle öldürüldüğü ve olaya trafik kazası süsü verilmek suretiyle olayın kapatılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay ile ilgili V.A. (57), M.U. (49), H.Y. (55) ve N.Ö. (47) isimli şahıslar gözaltına alınmış, kasten adam öldürme şüphesi kanaati ile Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sevk edilen şüphelilerden V.A. (57), M.U. (49) ve N.Ö. (47) tutuklanmıştır."

Etiketler: manisa emniyet müdürlüğü
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