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Kayseri'den "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasına destek

"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Kayseri'de toplanan gıda malzemesi, giyecek ve oyuncak yüklü 11 tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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Kayseriden &quot;Halepte İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyasına destek

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi'nin düzenlediği kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Dünya Ticaret Merkezi otoparkında tören düzenlendi.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, toplanan yardımların sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırılacağını söyledi.

Yardım kampanyalarında her ay ortalama 10 tırı Suriye'ye gönderdiklerini vurgulayan Güven, hayırseverlere teşekkür etti.

Türkiye'nin zorda kalan herkese yardım elini uzattığını belirten Güven, "Güvenlik güçlerimizin terörden arındırdığı El-Bab, Azez, İdlib, Cerablus ve Halep olmak üzere mülteci kamplarında yaşayan mülteci kardeşlerimize yardım tırı gönderiyoruz. Bunlar sizlerin gayretleri ile oluyor." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Taner Yıldız da ramazanda yapılan yardımların önemine değinerek, Müslümanların acısına kayıtsız kalınamayacağını ifade etti.

Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından un, gıda, şeker, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak yüklü 11 tır, Suriye'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halep'te İnsanlık Ölmesin, kayseri, yardım tırı
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