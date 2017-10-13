Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişiden 12'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmış, 8'i ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.