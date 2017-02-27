Kayseri'deki trafik denetimlerinde sürücülere ceza yağdı

Kayseri'de sivil kıyafetli trafik polisleri, bindikleri toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor.

Kent merkezindeki halk otobüslerine sivil kıyafetlerle yolcu gibi binen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kural ihlallerinin azaltılması amacıyla yaptıkları denetimlerde hatalı şoförlere cezai işlem uygularken kurallara uyanlara da teşekkür ediyor.

Merkez Melikgazi ilçesinden yola çıkan özel halk otobüsüne binen sivil trafik polisi, yolculuk boyunca şoför hata yapmayınca ineceği durakta kendisini tanıtarak teşekkür etti, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi. Yolcular da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Erhan Ateş, yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda personel görevlendirdiklerini söyledi.

Halk otobüslerindeki denetimin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapıldığını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatlarına göre, personelimizi sivil olarak şehir içinde çalışan özel halk otobüslerinin denetimiyle alakalı görevlendiriyoruz. Arkadaşlarımız, halk otobüsü şoförlerinin kural ihlallerinin tespitini yapıyor, ihlal varsa otobüsten inmeden önce cezalarını tatbik ediyor. Kural ihlali yoksa kendilerini tanıtarak şoföre teşekkür ediyor. Bu uygulama gün boyu gece 24.00'e kadar devam ediyor.

Ayrıca, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da şehirlerarası otobüslerde aynı şekilde sivil personelle denetim yapılıyor. Otobüs hangi ile gidecekse görevli arkadaşımız da gidiyor. Bu uygulamayla halk otobüsü şoförlerinin kural ihlallerinde azalma oldu. Günlük ortalama 4 personel yaklaşık 75 otobüsü denetliyor. Bunun yanında ticari taksi şoförlerine de aynı şekilde bu denetimi yapıyoruz."

Ateş, uygulamanın yıl boyu devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sivil kıyafetli trafik polislerinin son iki aydaki denetimlerinde kural ihlali yapan 59 sürücüye 7 bin 841 lira ceza uygulandığı öğrenildi.