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Kayseri'deki teröristin kimliği DNA testiyle netleşecek

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliğine ilişkin kesin tespit, DNA testi sonucu netleşecek.

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Kayserideki teröristin kimliği DNA testiyle netleşecek

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin üzerinden çıkan sahte kimlikteki fotoğraf ile araçtaki görüntüsü ve cesedin uyuştuğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'de 14 askerin şehit edildiği, 55 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, içinde bulunduğu bomba yüklü aracı patlatan teröristin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaları büyük oranda tamamladı.

Polis ekipleri, teröristin üzerinden çıkan sahte kimlikteki fotoğraf ile araçtaki görüntüsü ve cesedin uyuştuğunu belirledi.

Hain saldırıyı bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK'ın üstlendiğini belirten güvenlik kaynakları, eldeki veriler ışığında, teröristin Van Özalp nüfusuna kayıtlı, "Çektar Kebat" kod adlı 26 yaşındaki Kasım Y. olduğunu değerlendiriyor.

Teröristin kimliğine ilişkin kesin tespit, DNA testi sonucu netleşecek.

PKK'nın uzantıları arasında yer alan TAK, genellikle, kent merkezlerinde düzenlenen bombalı saldırıları ve sivillere yönelik saldırıları üstleniyor. AA

Etiketler: tak, PKK, Kayseri'de terör saldırısı, Kayseri'de bombalı saldırı, DNA testi
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