Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77028.47
    Altın: 127.985

Kapat
Buradasınız : » » Kayseri'deki terör saldırısında gözaltı sayısı 23'e çıktı

Kayseri'deki terör saldırısında gözaltı sayısı 23'e çıktı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 23'e çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kayserideki terör saldırısında gözaltı sayısı 23e çıktı

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul ve Adana'da da olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı zanlılar gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 15'ten 23'e çıktı.

Aralarında halk otobüsünün şoförü H.E, bombalı saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alınan K.Ç. ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan araç sahibi M.Y'nin de bulunduğu 23 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kayseri'de, 17 Aralık'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı. AA

Etiketler: terör saldırısı, kayserideki terör saldırısı, kayserideki gözaltı, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER