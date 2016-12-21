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Kayseri'deki terör saldırısı: 1 gözaltı

Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

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Kayserideki terör saldırısı: 1 gözaltı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan incelemede parmak izine rastlanan ve kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada şüphelinin Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesindeki iki adreste ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda K.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi. AA

Etiketler: kayseri, kayseri saldırı, kayseri saldırı gözaltı
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