Kayseri'deki saldırıyla ilgili 9 gözaltı

Kayseri'deki terör saldırısının ardından provokatif eylemlerde bulundukları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından provokatif eylemlerde bulundukları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 9 şüpheli, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıyla ilgili aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmış, olayda kullanılan aracın sahibi M.Y. de Şanlıurfa'da gözaltına alınıp Kayseri'ye getirilmişti. AA