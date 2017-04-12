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Buradasınız : » » Kayseri'deki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kayseri'deki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bir öğrencinin öldüğü, 9'u öğrenci 10 kişinin yaralandığı kazada midibüs sürücüsü de hayatını kaybetti.

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Kayserideki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde servis midibüsünün tırla çarpışması sonucu yaralanan midibüs sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Sarıçiçek yönetimindeki 38 SP 235 plakalı midibüsün, dün Karakaya Mahallesi yakınlarında Abdurrahman B'nin kullandığı 38 YN 654 plakalı tırla çarpışması sonucu yaralanan Sarıçiçek, tedavi gördüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bünyan ilçesindeki kazada midibüste bulunan öğrencilerden Rıfat Öztürk (18) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mustafa Sarıçiçek ile öğrenciler Hayriye Kara, Sinan Palandöken, Bekir Ceyhan, Mustafa Palabıçak, Ali Beğendik, Yaşar Güçlüer, Osman Mantıcı, Elif Altay ve İbrahim Pilavcı yaralanmıştı.

Etiketler: kayseri, kaza
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