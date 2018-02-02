Kayseri'deki FETÖ davasında bir tutuklu sanığa tahliye

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle Kayseri Adliyesi konferans salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Halil K. ve Nuri K, İbrahim Hakkı G. ve Sami G, tutuksuz yargılanan Bayram G, Ömer E, Uğur P, Süleyman Ü, Doğan Ü, Bayram G, Osman B, Abdurrahman Ö, Mehmet B, Ahmet B. ve Ahmet Osman B. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Davut Ü. ile Nagihan B. ise duruşmaya katılmadı.

Tanık Yavuz D, mahkemeye verdiği ifadesinde, Ahmet Osman B'yi yaklaşık 10 yıldır tanıdığını söyledi.

Ahmet Osman B'nin, ismini bilmediği biriyle iş yerine geldiğini belirten Yavuz D, "Biraz sohbet ettikten sonra yanında gelen kişi benden öğrencilere yardım etmemi istedi. Ben de nakit veremeyeceğimi ancak kanepe yardımında bulunabileceğimi söyledim. Ancak Ahmet Osman B. benden bizzat bir şey istemedi." dedi.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Hakkı G'nin kardeşi ve başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Halit G. de tanık olarak dinledi.

Halit G, kardeşi İbrahim Hakkı G'nin yargılandığı dava dosyasında yer alan ve ABD'de bir şirkete gönderildiği tespit edilen 41 bin doları kendisinin yolladığını, kardeşinin bundan bilgisi olmadığını savundu.

Halit G, mahkeme heyetinin parayı neden kendi adına göndermediği şeklindeki soruya ise "Biz kardeşimle ortağız. Aile şirketimiz var. Mali işlere ben bakıyorum. Para gönderdiğimiz kurumlar para gönderdiğimiz dönemde herkesin yardım ettiği kurumlardı. Biz de ara ara yardım yapıyorduk. Bu yardımlarda kardeşimin ve oğlumun da ismi geçsin diye onların adına da para yatırdım." yanıtını verdi.

Tanık beyanlarına karşı sanıklar ve avukatlarına söz veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sami G'nin tahliyesi, diğerlerinin ise mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA