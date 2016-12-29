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Kayseri'deki FETÖ davasında bir kişi hakkında 6 yıl hapis cezası

Hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmak suçlamasıyla dava açılan bir şüpheliye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Kayserideki FETÖ davasında bir kişi hakkında 6 yıl hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmak suçlamasıyla dava açılan bir şüpheliye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Figen Karatoprak ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine savunma yapan Karatoprak, telefonuna "ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, beraatını talep etti.

Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Karatoprak'ı, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. AA
 

Etiketler: kayseri, fetö, ceza
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