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Kayseri'deki FETÖ davasında bir kişi hakkında 6 yıl hapis cezası

Hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmak suçlamasıyla dava açılan bir şüpheliye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

29 Aralık 2016 Perşembe 19:10