Kayseri'deki FETÖ davasında 4 sanığa hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay 2 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuklu sanık İhsan Topçu, tutuksuz yargılanan Abdulkadir Şenkalp ve Hacı Ali Küçükşahin ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Nagihan Öcalan ise, Vezirköprü Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

Sanıklardan iş adamı Şenkalp, KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumları, Kimse Yok mu Derneği ve GESİAD üyeliği suçlamalarına dair, bu kurumlarla ağırlıklı olarak 2007-2009 yıllarında irtibatının olduğunu söyledi.

Örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını savunan Şenkalp, beraatini istedi.

Meslekten ihraç edilen öğretmen Topçu da, örgütün "mahrem imamı" olduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddialarını reddetti.

FETÖ okullarında çalıştığını kabul eden Topçu, 15 aydır tutuklu olduğunu belirtti.

Tahliyesini isteyen Topçu, beraat talep etti.

"ByLock'un gizli program olduğunu bilmiyordum"

Sanık Öcalan da, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, ByLock'u kullandığını fakat bunun gizli bir haberleşme programı olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Sanık Küçükşahin ise, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Topçu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay, Şenkalp'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Küçükşahin'e 6 yıl 3 ay, Öcalan'a ise 1 yıl 6 ay 2 gün hapis cezası verdi. Öcalan'ın hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştıran heyet, sanıklardan Topçu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA