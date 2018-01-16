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Kayseri'deki FETÖ davasında 13 sanığa hapis cezası

Aralarında polis, öğretmen ve üniversite öğrencisinin de bulunduğu 6'sı tutuklu 13 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Kayserideki FETÖ davasında 13 sanığa hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu yargılanan Fuat Yavuz, Mehmet Deniz, Hacı Hayarali ve Etem Çamcı, tutuksuz sanıklar meslekten ihraç edilen öğretmen İlyas Özden, Esat Mahmut Beler, Emre Paksoy, Harun Dağdemir, Şevket Ateş ve Yücel Ulusoy ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Tekin Kütahya, üniversite öğrencisi Mehmet Salih Keskin ise Van'daki cezaevlerinden, tutuksuz yargılanan Ergin Bozkurt ise Bingöl'ün Solhan Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Bozkurt, Ateş ve Paksoy, ifadelerinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kolluk kuvvetleri ve savcılığa bildiklerini anlattıklarını belirterek, beraat talep etti.

Dağdemir'in avukatı, eski polis olan müvekkilinin önceki ifadelerinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un telefonuna yüklendiğini, uygulamayı açamadığı için kullanamadığını aktardığını anımsattı. Avukat, müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Tekin'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl, Yavuz, Deniz ve Ulusoy'a 7 yıl 6'şar ay, Özden, Beler, Hayarali, Dağdemir, Keskin ve Çamcı'ya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Tekin'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, diğerlerinin tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, sanıklardan etkin pişmanlıkta bulunan Paksay'a 4 yıl 8 ay 7 gün, Ateş'e 3 yıl 1 ay 15 gün ve Bozkurt'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Bozkurt hakkındaki ceza için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri, karar, FETÖ davası
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