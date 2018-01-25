Kayseri'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu yargılanan Naciye A. ve Mücella K., tutuksuz sanık Muhammet Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığını belirten Muhammet Ç, beraatını talep etti.

Diğer sanıklar Naciye A. ve Mücella K. da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Naciye A. ve Mücella K.'ya, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlıkta bulunan Muhammet Ç'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıkları yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye eden heyet, Muhammet Ç. için de cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA