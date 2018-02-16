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Kayseri'deki DEAŞ soruşturması: 2 tutuklama

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Kayserideki DEAŞ soruşturması: 2 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed İsa Al G, Irak uyruklu Abdurrahman Ahmed S. ve İsmail Muhammed Ali İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdurrahman Ahmed S. ve İsmail Muhammed Ali İ. tutuklandı.

Muhammed İsa Al G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: kayseri, DEAŞ
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