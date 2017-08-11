Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede Hacılar ilçesinde düzenlenen operasyonda Emre G, Erkan D, Hamdi Ç, Erkan Ç, Mehmet K. ve Sadegül Meyra D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 0,60 gram metamfetamin, 1,45 gram eroin, 5,60 gram esrar, 0,25 gram bonzai, 8 kök Hint keneviri ile uyuşturucu yapımında ve içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Zanlılardan Mehmet K, Aşağı Mahalle'de babası ve hasta annesi ile yaşadığı evin bahçesindeki tuvalette saklanırken yakalandı.

Polis ekiplerinin ev aramasında "geçmiş olsun" dediği şüphelinin hasta annesi, "Mehmet de beni öldürdü. Evlat işte evlat. Allah hayırlı evlat nasip etsin" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan Erkan D, Hamdi Ç, Erkan Ç, Mehmet K. ve Sadegül Meyra D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emre D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.