Kayseri'de terör PKK'ya operasyonu

Kayseri'de terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen zanlının gözaltına alınmasına direnen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinin, 1 Mayıs'ta yapımı devam eden bir hastanenin şantiyesine düzenlediği operasyonda, kente kırsal alandan geldiği tespit edilen ve PKK/KCK ile irtibatlı olduğu belirlenen "Harun Piran" kod adlı M.B'nin gözaltına alınmasını engellemek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan C.K, Ö.F.Y, İ.A. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevkedilen zanlılar, "PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak" suçundan tutuklandı.