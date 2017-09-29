  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kayseri'de tacirlere göz açtırılmadı

Kayseri'de tacirlere göz açtırılmadı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

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Kayseride tacirlere göz açtırılmadı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laborant olarak çalışan D.G. (48) ile N.K. (48), N.A. (54), S.K. (45), H.E. (34), İ.M. (26), M.T. (34), A.E. (29), A.C. (41), S.E'yi (45) gözaltına aldı.

Zanlıların üst, araç ve ev aramalarında 52 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 0,40 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, iki tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca D.G'nin evinde, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 8 kan alma tüpü bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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