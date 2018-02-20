Kayseri'de sahte altın dolandırıcılığı: 2 kişi yakalandı

Tokat'ta ikamet eden M.A. ve H.A. Suriye'den getirildiği iddia edilen altın paraları satın almak için Kayseri'ye geldi. Burada, Suriye uyruklu M.A. ve H.A. ile görüşen iki arkadaş zanlılardan bir altın para alarak kuyumcuda bozdurdu.

Altının gerçek olduğunu anlayan M.A. ve H.A. yeniden zanlılarla buluşup üzerinde erkek, kadın, arslan ve Osmanlı Tuğrası figürleri bulunan 114 altın parayı 36 bin liraya satın aldı. Kuyumcuya giden 2 arkadaş aldıkları altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu M.A. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde, sahte olduğu belirlenen 649 altın, bin 800 kilogram altın tozu, "Davut Yıldızı" ve yedi kollu şamdan figürü bulunan kitap ile sandık bulundu.

Kaynak: AA