  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın

Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen itfaiye eri ile fabrika çalışanı, hastaneye sevk edildi.

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Kayseride kağıt fabrikasında yangın

Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 9. Cadde'de faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları esnasından dumandan etkilenen itfaiye eri Cuma Kaçmaz (40) ile fabrika çalışanı Murat Yenice (30), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangın, fabrikada hasara yol açtı. 

Etiketler: kayseri, kağıt fabrikası
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