Kayseri'de FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davasında karar

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) üyelerinin de aralarında bulunduğu çoğunluğu kadın öğretmen 4'ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, 26 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahsen Demirağ, Gülay Özmen, Lütfiye Köremez ve Sare Harmancı, tutuksuz yargılanan Fatoş Emel Sabuncu, Filiz Saylam, Hanife Nalu, Emine Boso Yaman, Emine Özcan, Fatma Mutlu Bayram, Gülay Gülşen, Gülhan Tezcan, Hadiye Şeyma Baysal, Hülya Gündoğan, Nilgün Bebütoğlu, Rukiye Açıkgöz, Saniye Yılmaz, Selma Ünsal, Yasemin Çeliktürk, Zeliha Boztoprak, Selenga Sarpkaya Yavuz, Hatice Kurt, Gülhanım Yeşiltaş, Hülya Bolluk ve Yasemin Bozdoğan ile dosyaları bu davayla birleştirilen Adnan Özmen ve Erol Köremez hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Fatma Değirmenci ise Mudanya Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Hadiye Şeyma Baysal, ifadesinde, etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını söyledi. 15 Temmuz'a kadar FETÖ içinde bulunduğunu ve bu süre zarfında örgütün emir ve talimatlarını yerine getirdiğini ifade eden Baysal, şunları söyledi:

"Aktif Eğitim-Sen'e üye oldum, iki telefon hattıma ByLock programı ve Eagle yükledim, kurban bağışında bulundum, gazeteye abone oldum ve Bank Asya'ya talimatla para yatırdım. 17-25 Aralık'tan sonra inatla örgüte daha da bağlandım. İki yoldan birini seçmem gerekiyordu, ya örgüte tabi olmaya devam edecektim ya da yolumu ayıracaktım. Ayrılmayı seçtim ve pişman olduğum için itiraflarda bulundum. Örgütün Kayseri Milli Eğitim kadın yapılanması konusunda bildiklerimi anlattım. Eşim de aynı kurumun erkek yapılanması hakkında bildiklerini anlattı. Bugün görüyorum ki örgüt hala güçlü ve üyelerine istediğini yapabilmekte. Örgütün başı, benim gibi etkin pişmanlıkta bulunanları hain ve kafir ilan etmiş. Örgütün gerçek yüzünü gördüm, pişmanım."

Tutuksuz sanıklar Nilgün Bebütoğlu ve Yasemin Çeliktürk de etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini samimi olarak anlattıklarını anımsatarak beraatlerini istedi.

Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyeliğini reddeden sanıklar beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Harmancı'ya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis, sanık Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis, sanıklar Yavuz, Yılmaz, Demirağ, Kurt, Bolluk, Köremez, Özmen, Yeşiltaş, Tezcan, Sabuncu, Bayram, Gündoğan, Ünsal ve Gülşen'e 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis, Saylam, Nalu, Değinmenci, Boztoprak, Yaman, Özcan ve Açıkgöz'e 6 yıl 3'er ay hapis, etkin pişmanlıktan yararlanan Baysal ve Bebütoğlu'na 1 yıl 8 ay 15'er gün hapis ve etkin pişmanlıkta bulunan Çeliktürk'e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Adnan Özmen ve Erol Köremez'in de delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Tutuklu sanıklar Demirağ, Özmen, Köremez ve Harmancı'nın yurt dışı yasağı ile tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanıklar Baysal, Bebütoğlu ve Çeliktürk'e verilen cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

FETÖ sanığı avukat eşlerine hapis cezası

Öte yandan, aynı mahkemede tutuklu yargılanan ve KHK ile kapatılan Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) eski başkanı avukat Süleyman ile tutuksuz yargılanan dernek üyesi avukat eşi Sibel Gürkök de ifadelerinde, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u telefonlarına indirmediklerini ve kullanmadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçlamaları reddeden ve örgüt üyeliği suçlamasına kabul etmeyen sanıklardan Süleyman Gürkök'e, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis, eşi Sibel Gürkök'e de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, Süleyman Gürkök'ün tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA