Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 4 sanığa hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Mustafa Yılmaz ve Murat Yıldırım, tutuksuz sanıklar Serap Yıldırım, Bilal Bulut ve N.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği kurucusu ve Kaynak Holding bünyesindeki şirketler tarafından yayınlanan ilk, orta ve lise yardımcı kaynak kitap ve testlerinin bayiliğini yapan sanık Mustafa Yılmaz, ifadesinde örgütün oturmalarına katıldığını, öğrenciler için burs verdiğini ve 2014 yılında da örgütten ayrıldığını söyledi.

Örgüt sorumlusu olmadığını öne süren Yılmaz, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraatini istedi.

Sanıklardan eski memur Bilal Bulut da örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı, "Taha" kod adını kullandığı ve polis memurlarından sorumlu olduğu iddialarını kabul etmeyerek beraatini istedi.

Murat Yıldırım da 2015 yılında da siyasallaştığı için örgütten ayrıldığını söyledi.

Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini samimi olarak anlattığını aktaran Yıldırım, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanıklar eski okul müdür yardımcısı N.Ö. ve Serap Yıldırım ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Mustafa Yılmaz'a 8 yıl 9 ay, sanıklar Serap Yıldırım ve Bilal Bulut'a 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlığı kabul edilen Murat Yıldırım'a 5 yıl 10 hapis cezası verdi.

Sanıklardan N.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine karar veren heyet, Mustafa Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına, Murat Yıldırım'ın ise tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA