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Kayseri'de FETÖ soruşturması

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.

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Kayseride FETÖ soruşturması

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve Kimse Yok Mu Derneğine yardımda bulundukları öne sürülen S.B, Ş.K, T.K, Y.E, M.S. ve M.A.T'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.B, Ş.K, T.K. ile Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, T.K. ve Y.E, mahkemece tutuklandı.

Daha önce adliyeye sevk edilen Ş.K, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firarda olan M.S. ve M.A.T'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: kayseri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, soruşturma, 3 tutuklama
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