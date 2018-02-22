  • 23 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.789
    EURO 4.671
  • BIST 116840.94
    ALTIN 162.039
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 5 sanığa hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kayseride FETÖ sanıklarına hapis cezası

AKayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Serkan Şenol, Yunus Emre Uçan, Mustafa Bilazeroğlu, İlyas Göktaş ve Hilmi Gündüz ile avukatları hazır bulundu.

Savunmalarında haklarındaki iddiaları kabul etmeyen sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bilazeroğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, diğer sanıklar Şenol, Uçan, Göktaş ve Gündüz'e de 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER