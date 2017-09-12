Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ü.C, A.K, A.T, E.A, M.F, E.Ş. ve Y.K. tutuklandı, Ö.Ş, H.G, S.Y, D.D, E.Ş. ile Y.A. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de 7 Eylül'de haklarında gözaltı kararı verilen ve kamudan ihraç edilen 24 zanlıya yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 13 kişi, dün adliyeye sevk edilmişti. Adreslerinde bulunamayan 11 kişi aranıyor.

Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon

ByLock kullandıkları öne sürülen 12 şüpheli adliyeye gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerince, 7 Eylül'de haklarında gözaltı kararı verilen ve kamudan ihraç edilen 24 zanlıya yönelik operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 13'ü gözaltına alınmıştı.