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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programlarını kullandıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseride FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan ve daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programları ByLock, Eagle ve Kakao kullanıcısı olduklarına dair yeni deliller bulundu.

Bunun üzerine eski Melikşah Üniversitesi personeli 7 şüpheli ile ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.Ü, G.Ö, K.S, A.K. ve A.S.Y. yakalandı.

Biri avukat firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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