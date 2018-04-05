Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA