Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı. Sanıklar Mustafa Aksoy, Zeynel Bilgin, Ali Ulutaş, Resul Çoban ve Hasan Ö. ise tutuklu bulundukları Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Aksoy, Bilgin, Ulutaş ve Çoban'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Hasan Ö'nün, bir önceki duruşmadaki reddi hakim talebini kabul etmeyen mahkeme, sanığın dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın bu şekilde yapılmasına hükmetti.