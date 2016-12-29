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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan 4 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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Kayseride FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı. Sanıklar Mustafa Aksoy, Zeynel Bilgin, Ali Ulutaş, Resul Çoban ve Hasan Ö. ise tutuklu bulundukları Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Aksoy, Bilgin, Ulutaş ve Çoban'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Hasan Ö'nün, bir önceki duruşmadaki reddi hakim talebini kabul etmeyen mahkeme, sanığın dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın bu şekilde yapılmasına hükmetti.

Etiketler: Kayseri'de FETÖ operasyonu, 4 tutuklama
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