Kayseri'de FETÖ operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan iki sanığa 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık infaz koruma memuru Mecit Mücahit Aras ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık sosyolog Hüsniye Oğuztürk ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla Kahramanmaraş'tan katıldı.

Sanık Aras, savunmasında, 2012 yılında Kayseri Kapalı Cezaevinde göreve başladığını belirterek, "ByLock'u kesinlikle kullanmadım. Telefonum ve hattım emniyettedir, inceleme yapılabilir. Evimde yapılan aramada örgüte ait hiçbir materyal bulunamadı. Söz konusu hattı 4 yıldır kullanıyorum. Evimde kablosuz modem kullanıyorum. Bu modemi bir süreliğine komşumla da eve gelen misafirlerle de paylaştım." diye konuştu.

Sanığın avukatı Altan Bilsal da müvekkilinin ByLock kullanmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Oğuztürk ise ByLock kullanmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Emniyetten gönderilen müzekkerelerde iki sanığın da ByLock kullandıklarının tespit edildiğini belirten mahkeme heyeti, Aras ve Oğuztürk'ü, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.AA