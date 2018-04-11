Kayseri'de 9 FETÖ sanığından 6'sına hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında, tutuksuz sanıklar eski komiser Sedat Şahin, eski polisler Ömer Çekerek ve Yusuf Kaya, öğrenci Mithat Karapınar, ev hanımı Cennet Sevgi Güzelle, işçi Ümit Türkarslan, işçi B.K, öğrenci B.S, eski öğretmen Y.A. ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu A5 kodu ile derecelendirildiği iddiasının doğru olmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık Güzelle de daha önce etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını ve iki hatta bulunan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kendisinin kullandığını söyledi.

Diğer sanıklar ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Şahin, Çekerek, Kaya, Karapınar ve Türkarslan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Güzelle'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan B.K, B.S. ve Y.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kaynak: AA