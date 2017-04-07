Kayseri'de 6 DEAŞ'lı tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8'i Suriye uyruklu 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütlerinin deşifresi ve örgüte eleman kazandırılmasının önlenmesi amacıyla Suriye'deki DEAŞ üyeleri ile iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı Suriyeli İ.S, Z.S, Y.S, H.S, M.A.S, Q.S, L.S. ve Y.S. ile S.S, E.S. ve B.E'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan E.S, S.S, Q.S, Z.S, İ.S. ve Y.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.A.S, Y.S, L.S, H.S. ve B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.