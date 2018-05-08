Kayseri'de 5 ayda 26 bin 300 kilo kurbağa yakalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gece ellerindeki gaz lambası ve bellerine bağladıkları bidonlarla saatlerce sazlık alanda dolaşan kurbağa avcıları görenleri şaşırtıyor. Bir gece boyunca sazlık alanda kilolarca kurbağa toplayan avcılar 5 ayda 26 bin 300 kilo kurbağa yakaladı.

Geçen yıllara göre oran düştü

Bölgede yapılan kurbağa toplama işiyle ilgili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Yahyalı İlçe Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Parlak, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkiyatı ile birlikte kurbağa sevkiyat işi de gerçekleşmektedir. İlçemizde Bakanlığımız tarafından avlak saha olarak belirlenmiştir. Burada firmalar tarafından kurbağa toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında 77 bin 600 kilo, 2017 yılında 64 bin 800 kilo, 2018 yılı Mayıs ayına kadar ise 26 bin 300 kiloluk kurbağa sevkiyatı gerçekleştirildi" dedi.

Firmaların, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri’ne bir dilekçeyle başvurması gerektiğinin altını çizen Parlak, kurbağalardan alınan numunelerin çeşitli analizler yapıldığını ve Bakanlığın belirlediği parametlere uyduğu takdirde avlak sahada firmaların kurbağa toplayabildiğine dikkat çekti.

Parlak, firmaların avlanma tarihinden üç gün önce müracaat ettiklerini söyledi.

"İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ekiplerimizin gözetiminde toplama işlemi gerçekleştiriliyor ve 10 kiloluk fileli kasalara konuluyor. Bunlar özel soğutulmuş sevkiyat araçlarına naklediliyorlar. Firmalar nakliye için İlçe Müdürlüğümüze gelerek özel nakliye menşei belgesi alıyorlar. Veteriner sağlık raporu hazırlandıktan sonra araçlar sevkiyata hazır hale geliyor. Firmalar bunları kendi merkezlerinde porsiyonluk olarak tüketilecek hale getiriyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan ve yurt dışından gelen turistlerin rağbet gösterdiği lüks oteller ve özellikle İtalya ve Fransa gibi AB ülkelerine ihraç ediliyor."

Kaynak: İHA