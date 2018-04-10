Kayseri'de 4 FETÖ sanığından 3'üne hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eczacı Şaban Hasçalık, esnaf Tahir Urfalıer, Mehmet Cıngıl ve müteahhit Veyis Niyazioğlu ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Cıngıl, ifadesinde daha önce etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını söyledi.

Örgütün firari il imamı Sıtkı Baş ve Kayserili iş adamları ile 2008-2009 yıllarında ABD'nin Houston şehrine iki defa gittiklerini ve burada yapılması planlanan üniversite için arazi baktıklarını anlatan Cıngıl, örgütün genelde böyle büyük işleri sponsor ederek iş adamlarına yaptırmaya çalıştığını belirtti.

Bu araziye ilişkin ödenmesi gereken himmet bedelinin örgüt tarafından yukarıdan aşağıya doğru belirlenerek iletildiğini dile getiren Cıngıl, pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Niyazioğlu da telefonunda bulunan KakaoTalk programını yakın akrabaları ile ücretsiz konuşmak için indirdiğini öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Sanıklar Hasçalık ve Urfalıer de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasçalık'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıktan yararlandırılan Cıngıl'a 4 yıl 4 ay 15 gün, Niyazioğlu'na ise terör örgütüne yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Urfalıer'in ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kaynak: AA